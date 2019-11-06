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Brexit

Трамп обсудил с Джонсоном заключение соглашения о свободной торговле

Лидеры вновь подтвердили решимость укреплять отношения двух стран

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с британским премьер-министром Борисом Джонсоном обсудил процесс заключения соглашения о свободной торговле после выхода Великобритании из ЕС. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении представителя Белого дома Джадда Дира.

"Президент США провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании. Лидеры вновь подтвердили решимость укреплять отношения через [заключение] соглашения о свободной торговле после выхода Великобритании из ЕС, - отмечается в тексте. - Президент США также подчеркнул необходимость для стран - членов НАТО больше инвестировать в их оборону".

Как информировали в канцелярии премьер-министра, Джонсон призвал Трампа не вводить пошлины на импорт европейских автомобилей, а также отменить тарифы на британские товары, в том числе на шотландский виски.

Теги
СШАВеликобританияBrexitТрамп, ДональдДжонсон, Борис
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