Трамп обсудил с Джонсоном заключение соглашения о свободной торговле

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с британским премьер-министром Борисом Джонсоном обсудил процесс заключения соглашения о свободной торговле после выхода Великобритании из ЕС. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении представителя Белого дома Джадда Дира.

"Президент США провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании. Лидеры вновь подтвердили решимость укреплять отношения через [заключение] соглашения о свободной торговле после выхода Великобритании из ЕС, - отмечается в тексте. - Президент США также подчеркнул необходимость для стран - членов НАТО больше инвестировать в их оборону".

Как информировали в канцелярии премьер-министра, Джонсон призвал Трампа не вводить пошлины на импорт европейских автомобилей, а также отменить тарифы на британские товары, в том числе на шотландский виски.