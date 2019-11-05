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Джонсон призвал Трампа не вводить пошлины на импорт европейских автомобилей

Премьер-министр Великобритании также выступил за отмену тарифов на шотландский виски

ЛОНДОН, 6 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на импорт европейских автомобилей, а также отменить тарифы на британские товары, в том числе на шотландский виски. Об этом говорится в коммюнике, распространенном канцелярией главы британского правительства по итогам состоявшегося во вторник разговора двух политиков.

"Премьер-министр призвал президента отменить тарифы на товары, в том числе на шотландский виски, и призвал его не вводить пошлины на импорт автомобилей в преддверии решения США по дополнительным тарифам", - говорится в сообщении.

Трамп в начале августа заявил журналистам, что возможность введения США таможенных пошлин на европейские автомобили сохраняется, этот вопрос не снимается с повестки переговоров Соединенных Штатов и Евросоюза. Трамп неоднократно осуждал страны ЕС за их торговую политику, подчеркивая, что действия европейцев в этой сфере хуже, чем китайских властей.

США и ЕС ввели взаимные торговые пошлины на ряд категорий товаров друг друга весной и летом прошлого года. Сейчас Евросоюз пытается избежать введения новых американских тарифов на автомобили европейского производства.

Арбитраж Всемирной торговой организации в начале октября разрешил американским властям ввести в отношении стран ЕС тарифы почти на $7,5 млрд в связи с тем, что Евросоюз не выполнил ранее принятые организацией решения, касающиеся субсидирования корпорации Airbus. В числе товаров, попавших под новые 25-процентные пошлины, которые применяются с 18 октября, оказался односолодовый виски из Шотландии и некоторые виды одежды.

Джонсон и Трамп обсудили саммит НАТО, который пройдет в Лондоне в начале декабря. "Премьер-министр с нетерпением ждет встречи лидеров стран НАТО в следующем месяце. Они согласились, что существует необходимость в долевом участии в расходах [Североатлантического альянса] и необходимость того, чтобы НАТО готовился к будущим угрозам", - отмечается в сообщении. "Они обсудили вопросы безопасности, а премьер-министр приветствовал операцию США, которая привела к уничтожению [главаря запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра] аль-Багдади и подчеркнул сохраняющуюся важность борьбы с "Даиш" [арабское название группировки "Исламское государство"].

Теги
СШАВеликобританияТрамп, ДональдДжонсон, Борис
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