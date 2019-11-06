В США предложили создать орган для контроля сбора данных интернет-компаниями о гражданах

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Две законодательницы в Палате представителей Конгресса США предлагают создать в стране новый регулирующий орган, который будет заниматься вопросами, касающимися сбора компаниями информации об американцах в интернете. Об этом сообщила во вторник электронная версия газеты The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, с данным предложением выступили демократы Анна Эшу и Зои Лофгрен, которые представляют в нижней палате Конгресса США Калифорнию. Они подготовили законопроект о создании регулятора, который бы вырабатывал нормы в сфере защиты личной информации в интернете, а также осуществлял бы надзор за их соблюдением. Кроме того, они выступают за то, чтобы у американцев было больше возможностей для контроля над тем, как работающие в интернете компании обращаются с их личными данными. По оценке издания, этот законопроект является наиболее проработанным из тех, которые ранее в этой сфере представляли демократы.

Согласно предложениям Эшу и Лофгрен, новый регулирующий орган должен быть независимым и не входить в структуру какого-либо из существующих ведомств. Его руководителя должен назначать президент США сроком на 5 лет.

Издание констатирует, что законопроект, вероятнее всего, не будет одобрен. В публикации отмечается, что республиканцы в Конгрессе, скорее всего, выступят против создания нового регулятора. Несколько конгрессменов из числа республиканцев сообщили, что готовы продолжать консультации на эту тему.

В Калифорнии находятся головные офисы ряда крупнейших в США корпораций, работающих в интернете. По оценкам газеты, Эшу и Лофгрен в прошлом выступали за проведение благоприятной для таких компаний политики.

В США в последние месяцы уделяют особое внимание вопросам, касающимся сбору личных данных работающими в интернете корпорациями. Одним из поводов для этого стал скандал, в центре которого оказалась соцсеть Facebook. Он разразился после того, как газета The New York Times‎ сообщила, что британской компании Cambridge Analytica удалось собрать личные данные десятков миллионов пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью повлиять на то, как они проголосуют.