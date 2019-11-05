Facebook по ошибке предоставляла доступ к данным о пользователях

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Американская корпорация Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, по ошибке предоставляла своим партнерам доступ к некоторым данным о группах пользователей. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на ее сайте во вторник.

Как следует из документа, речь идет об информации, которая касается групп пользователей Facebook, именах их участников, а также сведений об их активности в соцсети. Специалисты компании в рамках проверки, которая проводится с апреля 2018 года, выяснили, что по ошибке доступ к указанной информации дольше, чем предполагалось, имели некоторые сторонние разработчики приложений для Facebook. Они могли получать эти сведения до недавнего времени, сейчас доступ закрыт. Когда это было сделано, не уточняется.

Представители компании намерены уведомить не менее 100 своих партнеров из числа разработчиков о данной ситуации. Их также попросят удалить всю информацию, которую они могли ранее таким образом получить. Представители Facebook заостряют внимание на том, что пока не обнаружили свидетельств каких-либо злоупотреблений, касающихся указанных сведений.

Компанию Facebook ранее не раз критиковали за нарушения при сборе и хранении данных пользователей. Глава Facebook Марк Цукерберг неоднократно обещал, что в соцсети будут бережнее обращаться с персональной информацией.