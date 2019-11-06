СМИ: Иран приступил к четвертому этапу сокращения обязательств по ядерной сделке

ТЕГЕРАН, 6 ноября /ТАСС/. Иран приступил к подаче газа в центрифуги на ядерном объекте в Фордо, что фактически означает начало четвертого этапа по сокращению Тегераном обязательств в рамках ядерной сделки. Об этом в среду сообщает агентство ISNA .

Иран сокращает обязательства по ядерной сделке — и вот причины

По данным агентства, процесс подачи газа начался в присутствии специалистов из МАГАТЭ. Фторид урана (UF6) для центрифуг в Фордо был доставлен из ядерного объекта в Натанзе.

5 ноября президент Ирана Хасан Роухани объявил, что новый этап сокращения Тегераном обязательств по ядерной программе начнется 6 ноября с запуска центрифуг на объекте в Фордо.

Согласно подписанному в 2015 году Совместному всеобъемлющему плану действий, Иран должен модернизировать предприятие по производству стабильных изотопов в Фордо под контролем международных наблюдателей. Предполагалось, что реконструкция исключила бы возможность использования этого объекта в военных целях.

В новость были внесены изменения (12:02 мск) - меняется источник, добавлены подробности.