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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Совет управляющих МАГАТЭ обсудит ядерную программу Ирана 7 ноября

Ранее 6 ноября агентство ISNA сообщило, что Тегеран приступил к четвертому этапу сокращения обязательств по ядерной сделке

ВЕНА, 6 ноября. /ТАСС/. Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заслушает в четверг доклад исполняющего обязанности генерального директора организации о развитии ситуации вокруг ядерной программы Ирана. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МАГАТЭ.

"Обсуждение Совета управляющих затронет доклад исполняющего обязанности гендиректора по вопросам мер безопасности в Иране", - говорится в заявлении МАГАТЭ.

6 ноября агентство ISNA сообщило, что Иран приступил к подаче газа в центрифуги на ядерном объекте в Фордо, что фактически означает начало четвертого этапа по сокращению Тегераном обязательств в рамках ядерной сделки. При этом процесс подачи газа начался в присутствии специалистов из МАГАТЭ. Фторид урана (UF6) для центрифуг в Фордо был доставлен из ядерного объекта в Натанзе. Как сообщили в МАГАТЭ, его инспекторы находятся в Иране и следят за развитием ситуации по его ядерной программе вокруг объекта в Фордо.

5 ноября президент Ирана Хасан Роухани объявил, что новый этап сокращения Тегераном обязательств по ядерной программе начнется 6 ноября с запуска центрифуг на объекте в Фордо. Согласно подписанному в 2015 году Совместному всеобъемлющему плану действий, Иран должен модернизировать предприятие по производству стабильных изотопов в Фордо под контролем международных наблюдателей. Предполагалось, что реконструкция исключила бы возможность использования этого объекта в военных целях.

Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

В мае 2019 года Иран объявил о первом этапе приостановки выполнения части обязательств по ядерной сделке - о прекращении на 60 суток продаж обогащенного урана. В июле Тегеран перешел ко второму этапу приостановки - объявил об обогащении урана свыше 3,67%. В сентябре Иран объявил, что приступил к третьему этапу сокращения обязательств по ядерной сделке и отказался от ограничений на исследовательскую деятельность.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаРоухани, Хасан
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