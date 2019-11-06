СМИ: Иран не допустил сотрудника МАГАТЭ на объект по результатам проверки на входе

ТЕГЕРАН, 6 ноября. /ТАСС/. Тегеран на прошлой неделе не пустил одного из сотрудников МАГАТЭ на объект в Натанзе, поскольку у него оказались "подозрительные" материалы. Об этом сообщает в среду агентство Fars.

Агентство отмечает, что в момент проверки на входе на объект сработало оборудование, которое указало на наличие "подозрительных" веществ и материалов. Тегеран сообщил об этом в МАГАТЭ. Лицензия сотрудника на проведение инспекций была аннулирована.

Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) на своем сайте подтвердила, что инспектора не допустили на объект. На данный момент специалист покинул Иран и отправился в Вену.

Ранее в среду агентство Reuters сообщило, что власти Ирана на прошлой неделе задержали, но вскоре отпустили инспектора МАГАТЭ. Инцидент будет обсуждаться на заседании Совета управляющих МАГАТЭ в четверг.