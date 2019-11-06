Reuters: в Иране задержали для проверки инспектора МАГАТЭ и забрали ее документы

ТАСС, 6 ноября. Власти Ирана задержали, но вскоре отпустили инспектора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и забрали ее проездные документы. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатов.

По данным агентства, инцидент произошел на атомном объекте в районе Натанз на прошлой неделе. Он будет обсуждаться на заседании Совета управляющих МАГАТЭ в четверг.

5 ноября президент Ирана Хасан Роухани объявил, что новый этап сокращения Тегераном обязательств по ядерной программе начнется 6 ноября с запуска центрифуг на объекте в Фордо. Согласно подписанному в 2015 году Совместному всеобъемлющему плану действий, Иран должен модернизировать предприятие по производству стабильных изотопов в Фордо под контролем международных наблюдателей. Предполагалось, что реконструкция исключила бы возможность использования этого объекта в военных целях.