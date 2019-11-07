Демпартия Молдавии поддержит вотум недоверия правительству Санду

КИШИНЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Демократическая партия Молдовы (ДПМ) поддержит вотум недоверия правительству Майи Санду, который готовит Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ). Об этом в ходе брифинга в четверг сообщил депутат ДПМ, экс-глава парламента Андриан Канду.

"Любой вотум недоверия Майе Санду будет поддержан Демпартией. <…> Это самое слабое правительство за всю историю Молдавии", - сказал Канду. Комментируя назначение нового генерального прокурора, которое спровоцировало конфликт в коалиции, Канду отметил, что премьер неправомерно вмешалась в этот процесс. Фракции социалистов и демократов насчитывают 66 из 101 депутата парламента.

О готовящемся вотуме недоверия заявил сегодня президент страны Игорь Додон после встречи с руководством ПСРМ. Он проинформировал, что на 15:00 (16:00 мск.) председатель парламента Зинаида Гречаный собирает пленарное заседание. С утра президент проведет переговоры со всеми фракциями, чтобы попытаться сохранить коалицию.

Конфликт возник вокруг выборов нового генерального прокурора, которому, как говорят новые власти страны, предстоит одна из ключевых ролей в демонтаже системы, выстроенной возглавлявшим ДПМ олигархом Владимиром Плахотнюком. Согласно конституции, генпрокурор назначается президентом страны по представлению Высшего совета прокуроров. Накануне Санду заявила, что сама предложит Высшему совету прокуроров на выбор двух кандидатов, так как организованная Минюстом комиссия не справилась с этой задачей. Перед этим правительство под свою ответственность внесло поправки в закон о прокуратуре.

Как прокомментировал ТАСС советник председателя парламента Фадей Нагачевский, у Санду еще есть возможность отозвать принятые под ответственность правительства поправки в закон о прокуратуре.