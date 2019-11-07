МИД Украины направил ноту протеста РФ в связи с доставкой гуманитарной помощи в Донбасс

КИЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с доставкой в Донбасс очередной партии гуманитарной помощи для населения республик Донбасса.

"МИД Украины направил российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к Российской Федерации прекратить совершать международно-противоправные деяния против суверенитета нашего государства", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Украины.

Министерство обвинило Россию в нарушении норм международного права и украинского законодательства и призвало придерживаться их при доставке следующих партий гуманитарной помощи.

7 ноября автомобили 90-го конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли в Донецк и Луганск.

Россия оказывает гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик на постоянной основе с августа 2014 года. Всего до настоящего времени для жителей Луганской и Донецкой народных республик МЧС РФ доставило более 81 тыс. тонн гуманитарной помощи.