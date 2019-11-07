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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Нетаньяху призвал страны мира оказывать давление на Иран вместе с США и Израилем

Премьер Израиля повторил, что Тель-Авив не позволит Тегерану создать ядерное оружие ни при каких обстоятельствах

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал в четверг международное сообщество присоединиться к США и Израилю в оказании давления на Иран. Соответствующее заявление глава израильского кабмина опубликовал в Twitter.

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"Я призываю международное сообщество проснуться. Я призываю все страны присоединиться к США и Израилю и еще больше усилить давление на Иран", - написал Нетаньяху. Он вновь заявил, что "Иран представляет опасность не только для Израиля и Ближнего Востока". "Это - опасность для всего мира", - продолжил он. Премьер повторил, что "Израиль не позволит Ирану создать ядерное оружие ни при каких обстоятельствах".

По словам Нетаньяху, "Иран продолжает скрывать свою ядерную программу". "Иран также продолжает и даже возобновляет запрещенное обогащение урана, единственной целью которого является производство ядерного оружия", - заявил израильский премьер, отметив, что "сегодня [7 ноября] Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) это хорошо осознало".

На заседании МАГАТЭ в четверг обсуждался инцидент с временным задержанием представителя агентства и недопуском его на объект в Натанзе в Иране, который произошел на прошлой неделе. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что в момент проверки на входе на объект сработало оборудование, которое указало на наличие подозрительных веществ и материалов. После этого лицензия сотрудника на проведение инспекций была аннулирована.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаИзраильНетаньяху, Биньямин
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