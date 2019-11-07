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Зеленский пообещал уголовные дела и судебные приговоры коррупционерам

Президент Украины подчеркнул, что важнее не быстро посадить преступников, а провести тщательное расследование

КИЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по всем коррупционным преступлениям чиновников из бывшей власти будет проведено расследование и вынесены приговоры.

"Бывшие политики не могут в этой сейчас системе найти для себя место, и они его не найдут, пока мы живы в нормальном смысле этого слова. Они могут выезжать только за границу, но не все смогут выехать, и люди уже это видят. Не очень много посадок? И согласен, и нет. Есть дело Свинарчуков, Пашинского, Микитася, Дубневича. <...> А дальше будут приговоры. А не будут - будут открыты новые дела", - сказал Зеленский в видеоролике, опубликованном в четверг на его странице в Facebook.

Президент также подчеркнул, что важнее не быстро посадить преступников, а провести тщательное расследование. "В чем проблема быстрых посадок? Очень много дел, к которым мы должны подготовиться. Иначе эти люди будут выходить на свободу, потому что все дела развалятся", - пояснил Зеленский.

В минувший четверг Рада текущего созыва приняла свое первое решение о снятии неприкосновенности с депутата - Ярослава Дубневича. Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило ему обвинение в совершении преступления по статье УК Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой". По версии следствия, компания "Укржелдорога" понесла убытки из-за коррупционной схемы и хищений, к которым причастен Дубневич. Высший антикоррупционный суд Украины 2 ноября избрал ему меру пресечения в виде внесения залога в сумме 100 млн гривен ($4 млн). Это решение Дубневич обжаловал.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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