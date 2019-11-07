Зеленский заверил в скором результате расследования дела "майдана"

КИЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "оживил" расследование дела о расстрелах на "майдане", результаты которого будут представлены общественности.

"Произошло оживление многих дел, которые были просто заморожены. Например, дело "майдана". Сейчас этим делом начинает заниматься прокурор Чумак, он уже создал рабочую группу. Действительно, рассматривалось дело пять-шесть лет, но мы, как и общество, не видим результата. Я уверен, что он будет", - сказал Зеленский в видеоролике, опубликованном в четверг на его странице в Facebook.

23 октября Генпрокуратура Украины уволила начальника Управления спецрасследований Сергея Горбатюка, который вел дело о расстрелах на "майдане". Также были уволены нескольких следователей этого управления. За два дня до увольнения Горбатюка при Генпрокуратуре был создан департамент по расследованию дела "майдана".

Во время беспорядков в центре украинской столицы 20 февраля 2014 года неизвестные открыли огонь из оружия, в том числе и снайперского, по участникам "майдана" и по сотрудникам правоохранительных органов. В результате, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния 18-20 февраля стали более 100 человек, сотни получили ранения. По данным МВД, в период с 21 ноября 2013 года по 20 февраля 2014 года пострадали более тысячи представителей правоохранительных органов, однако украинская прокуратура эти факты не расследует.

В преступлениях на "майдане" украинские власти обвинили сотрудников спецподразделения "Беркут".