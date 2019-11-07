Reuters: Вашингтон и Сантьяго обсуждают совместное проведение саммита АТЭС в США в январе

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов и Чили обсуждают возможность совместного проведения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в январе на территории США после отмены встречи в южноамериканской республике. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на представителя вашингтонской администрации высокого ранга.

"США и Чили обсуждают совместное проведение саммита АТЭС в США в январе, каких-либо решений пока принято не было", - отмечает агентство.

В четверг министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла по итогам разговора с госсекретарем Майклом Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает возможность проведения саммита АТЭС в январе на территории США.

В Белом доме и Госдепартаменте пока не ответили на просьбу корреспондента ТАСС подтвердить данную информацию.

В конце 2020 года саммит АТЭС принимает Малайзия. В ноябре 2019 года он должен был пройти в Чили, однако президент Себастьян Пиньера отменил его из-за массовых протестов.