Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Reuters: Вашингтон и Сантьяго обсуждают совместное проведение саммита АТЭС в США в январе

О принятии каких-либо решений пока не сообщается

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов и Чили обсуждают возможность совместного проведения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в январе на территории США после отмены встречи в южноамериканской республике. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на представителя вашингтонской администрации высокого ранга.

На эту тему
Протесты и разногласия участников. Из-за чего отменялись крупные мировые саммиты

"США и Чили обсуждают совместное проведение саммита АТЭС в США в январе, каких-либо решений пока принято не было", - отмечает агентство.

В четверг министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла по итогам разговора с госсекретарем Майклом Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает возможность проведения саммита АТЭС в январе на территории США.

В Белом доме и Госдепартаменте пока не ответили на просьбу корреспондента ТАСС подтвердить данную информацию.

В конце 2020 года саммит АТЭС принимает Малайзия. В ноябре 2019 года он должен был пройти в Чили, однако президент Себастьян Пиньера отменил его из-за массовых протестов.

Теги
СШАЧили
Реклама на ТАСС
Глава МИД Германии не согласился с утверждением Макрона о состоянии НАТО
При этом Хайко Маас признал, что у альянса есть проблемы, которые необходимо решать
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС