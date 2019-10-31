Протесты и разногласия участников. Из-за чего отменялись крупные мировые саммиты

ТАСС-ДОСЬЕ. 30 октября 2019 года президент Чили Себастьян Пиньера объявил об отмене саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), проведение которого было запланировано в Сантьяго в ноябре. Причиной стали социальные протесты, охватившие столицу и другие города страны из-за повышения цен на проезд в общественном транспорте. Мы подготовили материал о случаях отмены крупных международных мероприятий.

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В марте 2004 года в Тунисе должна была пройти встреча на высшем уровне участников Лиги арабских государств (ЛАГ). Однако саммит был отменен за сутки до его открытия из-за возникших разногласий на предварительном совещании между арабскими делегациями по вопросу проведения реформирования ЛАГ и выдвижения арабского мирного плана ближневосточного урегулирования.

Запланированный в Багдаде на март 2011 года саммит ЛАГ, на котором должны были избрать нового генерального секретаря организации, из-за начавшихся в ряде стран массовых антиправительственных протестов ("арабская весна") был перенесен сначала на май того же года, а впоследствии отложен до 2012 года.

В марте 2014 года в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией был отменен ряд мероприятий с участием РФ. Так, 21 марта страны Евросоюза приостановили подготовку к саммиту Россия-ЕС, который должен был состояться 3 июня. 24 марта был отменен запланированный на июнь в Сочи саммит Группы восьми, неформального объединения экономически развитых стран - Великобритании, Германии, Италии, Канады, России, США, Франции и Японии (до присоединения РФ в 1998 г. - Группа семи). Решение об отмене встречи было принято на совещании лидеров семи стран объединения. В итоговом заявлении указывалось, что "семерка" "приостановила свое участие в Группе восьми, поскольку процедуры приостановления членства отдельной страны в Группе не существует". С тех пор объединение действует как Группа семи.

В сентябре 2016 года был отменен 19-й саммит государств-членов Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК), который должен был пройти в ноябре того же года в Исламабаде (Пакистан). Причиной стало обострение отношений между Индией и Пакистаном, произошедшее после атаки боевиков на расположение индийского пехотного батальона близ города Ури в Джамму и Кашмире 18 сентября. Индия обвинила пакистанскую сторону в поддержке террористов и заявила, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не примет участие в саммите в Исламабаде. Затем о бойкоте встречи объявили Бангладеш, Афганистан и Бутан.

В декабре 2018 года по просьбе Армении, которая готовилась к парламентским выборам, был отменен саммит лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), запланированный на 6 декабря в Санкт-Петербурге. На саммите планировалось обсудить кандидатуру нового генсекретаря организации.

18 февраля 2019 года была отменена запланированная на 19 февраля в Иерусалиме встреча премьер-министров стран Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Чехия и Словакия) и главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху. Это произошло из-за отказа от участия в саммите Польши. Ранее, 14 февраля, во время конференции по Ближнему Востоку в Варшаве Нетаньяху заявил, что поляки сотрудничали с нацистами. Комментируя высказывание Нетаньяху, глава МИД Израиля Исраэль Кац, подчеркнул, что "поляки впитали антисемитизм с молоком матери". Эти слова вызвали негативную реакцию у руководства Польши.