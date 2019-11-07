Глава МИД Германии не согласился с утверждением Макрона о состоянии НАТО

БЕРЛИН, 7 ноября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас вслед за канцлером Ангелой Меркель не согласился с оценкой президента Франции Эмманюэля Макрона, который охарактеризовал состояние НАТО как "смерть мозга".

"Я не разделяю мнение о том, что НАТО мертва. Я твердо верю в международное сотрудничество, прежде всего потому, что мы все чаще оказываемся перед все более серьезными глобальными вызовами и НАТО - это альянс, в котором мы сотрудничаем в сфере политики безопасности в международном масштабе", - заявил в четверг Маас на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майклом Помпео, который находится с визитом в Германии.

"Мы заинтересованы в безопасности в Европе, и НАТО гарантирует соблюдение этих интересов. Мы должны вместе обеспечить сплоченность альянса", - добавил он, признав тем не менее, что в НАТО есть проблемы, которые следует решать.

Ранее Меркель также подчеркнула, что не разделяет точку зрения Макрона. "Я считаю, что такой выпад не нужен, даже если у нас есть проблемы, - сказала она.

Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза и находится в состоянии "смерти мозга". Президент Франции также отметил, что Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она "не будет контролировать свою судьбу".