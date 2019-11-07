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Начало процедуры импичмента Трампа

CNN: демократы рассчитывают завершить процедуру импичмента Трампа к концу 2019 года

По подсчетам телеканала, голосование Палаты представителей полного состава по этому вопросу может пройти 16 декабря

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Палата представителей США намерена завершить процедуру импичмента президента Дональда Трампа к концу текущего года. Как утверждает в четверг телекомпания CNN, это следует из предполагаемого графика проведения расследования и голосований в нижней палате Конгресса США.

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Телекомпания отмечает, что о стремлении демократов уже в декабре передать обвинения против действующего президента в Сенат говорит тот факт, что они намерены начать открытые слушания уже на следующей неделе. В пользу такого развития событий, по мнению CNN, говорит также отказ демократов от показаний ряда важных свидетелей, в том числе бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Источник телекомпании указал, что отказ от вызова его для дачи показаний связан с тем, что ведущие расследование представители Демократической партии не хотят терять время в ожидании судебного решения относительно иммунитета бывших и нынешних советников американского лидера перед повестками о даче показаний в законодательном органе.

По мнению телекомпании, при нынешнем раскладе демократы планируют завершить открытые слушания к Дню благодарения, который будет отмечаться в этом году 28 ноября. После этого - по прошествии праздничной недели - вопрос об импичменте должен быть передан в юридический комитет Палаты представителей, который должен будет утвердить обвинение в адрес президента в первую или вторую неделю декабря. В случае утверждения обвинения юридическим комитетом состоится голосование Палаты представителей полного состава. Его проведения, по подсчетам CNN, следует ожидать 16 декабря.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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