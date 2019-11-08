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Эрдоган не исключил продолжения операции "Источник мира" в Сирии

По словам президента, Турция не откажется от этой идеи, пока "последний террорист не покинет регион"

АНКАРА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил, что турецкая трансграничная операция "Источник мира" в Сирии может быть продолжена. О такой вероятности турецкий лидер сообщил журналистам на борту своего самолета, возвращаясь из Венгрии. Слова президента приводит в пятницу телеканал NTV.

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"Несомненно. Мы не оставим это дело до тех пор, пока последний террорист не покинет регион. Мы не покинем [Сирию] до тех пор, пока другие страны отсюда не уйдут. Мы поддерживаем территориальную целостность и единство Сирии", - ответил Эрдоган на вопрос журналиста о возможности продолжения военной операции.

При этом турецкий лидер подчеркнул, что Анкара "не желает разделения" Сирии. Он также вновь заявил о том, что Турция имеет право для проведения операции на основании Аданского соглашения. "Если [регион] не будет очищен от террористических организаций, то мы продолжим [операцию] в рамках Аданского соглашения", - добавил Эрдоган.

Отношения между Турцией и Сирией в 1980-1990-х годах были крайне напряженными, так как Анкара обвиняла Дамаск в поддержке Рабочей партии Курдистана (РПК). В октябре 1998 года наступил кризис в отношениях двух стран, и Турция предоставила Сирии 45-дневный срок, в течение которого страна должна была полностью отказаться от поддержки РПК. В том же году сирийские власти выслали из страны лидера РПК Абдуллаха Оджалана, после чего произошел прорыв в отношениях между государствами. 20 октября 1998 года переговоры представителей глав МИД и МВД завершились подписанием в Адане совместного протокола и соглашения по вопросам безопасности.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. 22 октября президенты России и Турции на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. В соответствии с документом, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности. 29 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что курды завершили отвод своих вооруженных подразделений из этой зоны безопасности.

В четверг Эрдоган указал, что курдские формирования "Силы народной самообороны" (СНС), которые Анкара считает террористической организацией, все еще не вывели своих бойцов с северо-востока Сирии.

 

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичСирияТурцияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп ТайипВоенная операция Турции на севере Сирии
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