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СМИ: в США могут упразднить пост спецпредставителя по Украине

Эти обязанности распределят среди других американских официальных лиц

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Пост спецпредставителя США по Украине, который до своей отставки в сентябре занимал Курт Волкер, скорее всего, будет упразднен. Об этом сообщил американский журнал Foreign Policy со ссылкой на неназванные должностные лица в администрации США.

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Обязанности, которые выполнял Волкер, будут распределены среди других американских официальных лиц, отвечающих за политику в отношении Украины. При этом издание отмечает, что американская администрация не может найти кандидата, который согласился бы занять пост спецпредставителя на фоне скандала, вспыхнувшего из-за телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В разговоре Трамп якобы убеждал Зеленского начать расследование, способное бросить тень на репутацию его вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джозефа Байдена. Возникший скандал стал причиной отставки Волкера и начала процедуры импичмента в отношении самого Трампа.

Foreign Policy отмечает, что после начала скандала американские дипломаты и другие официальные лица, отвечавшие за политику в отношении Украины, были вынуждены давать показания в Конгрессе на слушаниях по импичменту. У них возникали проблемы правового характера, в том числе с юридическими советниками Госдепа. Это нанесло вред или разрушило карьеру некоторых из них, полагает издание.

"Никто в здравом уме не захочет оказаться в фокусе всеобщего внимания в подобном свете", - приводит Foreign Policy слова бывшего американского официального лица. "Это явная проблема, когда весь мир внимательно тебя изучает, - продолжил источник издания. - И при этом руководство в Государственном департаменте продемонстрировало свое нежелание защищать своих людей самым элементарным образом". Журнал также отмечает, что пост спецпредставителя США по Украине был неоплачиваемым, и Волкер выполнял эти обязанности одновременно с работой в частном, неправительственном секторе.

Бывший американский дипломат Курт Волкер был назначен на пост спецпредставителя по Украине в июле 2017 года. В конце сентября он подал в отставку. Это произошло после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы Трампа с Зеленским. Как считают политические оппоненты нынешнего американского лидера, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности сына Джозефа Байдена Хантера на Украине в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Foreign Policy отмечает, что Волкер известен как сторонник жесткой политической линии США по отношении к России в связи с ситуацией вокруг Украины. С упразднением поста спецпредставителя в администрации США не останется человека, который "прикрывал бы" позиции Киева на переговорах об урегулировании конфликта в Донбассе, полагает издание.

Теги
УкраинаСШАРоссияТрамп, ДональдЗеленский, Владимир Александрович
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