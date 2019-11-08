Начало следствия по делу Байдена могло бы стать поводом для встречи Трампа с Зеленским

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни готов был одобрить встречу президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтоне после того, как Киев объявил бы о начале расследования дела газовой компании Burisma, в руководстве которой работал сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Такие показания дала под присягой американским законодателям бывший старший директор по России Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Фиона Хилл, покинувшая свой пост в середине июля текущего года.

Она выступила на совместном закрытом заседании комитетов по разведке, иностранным делам, надзору и реформе нижней палаты Конгресса 14 октября. Эти слушания прошли в рамках расследований, связанных с процедурой импичмента президента Дональда Трампа, которую инициировали 24 сентября демократы, имеющие большинство в Палате представителей.

Хилл рассказала о совещании в начале июля в Белом доме по поводу американо-украинского саммита, на котором, в частности, присутствовала она, занимавший на тот момент пост помощника президента США по национальной безопасности Джон Болтон и американский постпред при ЕС Гордон Сондлэнд. "Тогда посол Сондлэнд выпалил: "У нас есть договоренность с руководителем аппарата Белого дома о встрече [Трампа и Зеленского], если начнутся эти расследования в энергетическом секторе [Украины]", - отметила она. После этих слов Болтон неожиданно для всех присутствующих завершил совещание.

Как отмечает бывший старший директор по России в СНБ, тогда помощник президента по нацбезопасности был возмущен происходящим и дал понять, что "не хочет быть причастным к какой бы то ни было незаконной сделке, которую Сондлэнд и Малвэни пытаются провернуть". Болтон, отмечает Хилл, считал "неуместными договоренности" по американо-украинскому саммиту в Белом доме и расследованию по делу сына Байдена.

Вашингтонский скандал

В США в сентябре разгорелся крупный скандал вокруг телефонного разговора президента Дональда Трампа со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для объявления Палатой представителей, контролируемой политическими оппонентами президента - демократами, о начале процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают законодатели-демократы, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Хантер Байден в 2014 году вошел в правление компании Burisma, а его отец в 2016 году, находясь на посту вице-президента США, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности этой газодобывающей компании.

Джозеф Байден сейчас является наиболее вероятным соперником Трампа от Демократической партии на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях дискредитировать Байдена, чтобы переизбраться на второй срок. Зеленский факт давления со стороны Трампа опроверг.