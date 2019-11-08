Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Начало следствия по делу Байдена могло бы стать поводом для встречи Трампа с Зеленским

Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни готов был одобрить встречу после того, как Киев объявил бы о начале расследования дела газовой компании Burisma

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни готов был одобрить встречу президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтоне после того, как Киев объявил бы о начале расследования дела газовой компании Burisma, в руководстве которой работал сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Такие показания дала под присягой американским законодателям бывший старший директор по России Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Фиона Хилл, покинувшая свой пост в середине июля текущего года.

На эту тему
"Дело Burismа". Как украинская компания оказалась в центре политического скандала в США

Она выступила на совместном закрытом заседании комитетов по разведке, иностранным делам, надзору и реформе нижней палаты Конгресса 14 октября. Эти слушания прошли в рамках расследований, связанных с процедурой импичмента президента Дональда Трампа, которую инициировали 24 сентября демократы, имеющие большинство в Палате представителей.

Хилл рассказала о совещании в начале июля в Белом доме по поводу американо-украинского саммита, на котором, в частности, присутствовала она, занимавший на тот момент пост помощника президента США по национальной безопасности Джон Болтон и американский постпред при ЕС Гордон Сондлэнд. "Тогда посол Сондлэнд выпалил: "У нас есть договоренность с руководителем аппарата Белого дома о встрече [Трампа и Зеленского], если начнутся эти расследования в энергетическом секторе [Украины]", - отметила она. После этих слов Болтон неожиданно для всех присутствующих завершил совещание.

Как отмечает бывший старший директор по России в СНБ, тогда помощник президента по нацбезопасности был возмущен происходящим и дал понять, что "не хочет быть причастным к какой бы то ни было незаконной сделке, которую Сондлэнд и Малвэни пытаются провернуть". Болтон, отмечает Хилл, считал "неуместными договоренности" по американо-украинскому саммиту в Белом доме и расследованию по делу сына Байдена.

Вашингтонский скандал

В США в сентябре разгорелся крупный скандал вокруг телефонного разговора президента Дональда Трампа со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для объявления Палатой представителей, контролируемой политическими оппонентами президента - демократами, о начале процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают законодатели-демократы, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Хантер Байден в 2014 году вошел в правление компании Burisma, а его отец в 2016 году, находясь на посту вице-президента США, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности этой газодобывающей компании.

Джозеф Байден сейчас является наиболее вероятным соперником Трампа от Демократической партии на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях дискредитировать Байдена, чтобы переизбраться на второй срок. Зеленский факт давления со стороны Трампа опроверг.

Теги
УкраинаСШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдЗеленский, Владимир Александрович
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
Госдеп заявил, что удары ВВС Сирии в районе Идлиба привели к жертвам среди мирных жителей
Глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус заявила, что за последние 48 часов под обстрелы якобы попала "школа, родильный дом и жилые дома"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС