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Помпео заявил, что резолюция ГА ООН против блокады Кубы со стороны США вредит ее народу

Госсекретарь США также положительно оценил общность американской позиции с тем, как проголосовали Израиль и Бразилия, которая впервые выступила против резолюции, осуждающей торговое эмбарго США в отношении Кубы

ТАСС, 9 ноября. Госсекретарь США Майкл Помпео выразил мнение, что принятая Генеральной Ассамблеей (ГА) ООН 8 ноября в 28-й раз резолюция с призывом к США прекратить торгово-экономическую блокаду Кубы вредит кубинскому народу.

"Вчерашнее голосование в ООН, честно говоря, стало грустным [событием], направленным на отвлечение внимания, - написал Помпео в пятницу на своей страннице в Twitter. - Оно ранит гордый кубинский народ".

Помпео также положительно оценил общность американской позиции с тем, как проголосовали Израиль и Бразилия, которая, в свою очередь, впервые выступила против резолюции, осуждающей торговое эмбарго США в отношении Кубы. "Для нас честью является разделить усилия наших друзей, Бразилии и Израиля, по борьбе за права кубинского народа, - добавил американский госсекретарь. - Потенциал Кубы не будет раскрыт до тех пор, пока режим [первого секретаря центрального комитета Компартии Кубы Рауля] Кастро не прекратит неумелое управление экономикой и репрессии в отношении народа Кубы".

Генеральная Ассамблея ООН в четверг в 28-й раз приняла резолюцию с призывом к США прекратить торгово-экономическую блокаду Кубы, действующую почти 60 лет. Документ поддержали 187 стран. Традиционно против него выступили США и Израиль, впервые к ним присоединилась Бразилия. Украина и Колумбия воздержались, Молдавия в голосовании не участвовала.

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья, представляя документ, заявил, что "блокада является серьезным нарушением международного права, Устава ООН и принципов провозглашения Латинской Америки и Карибского бассейна в качестве зоны мира". Как сообщил министр, общий ущерб за 57 лет действия блокады составил более $922 млрд.

Россия отдала свой голос за резолюцию. Как подчеркнул в своем выступлении заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, "Вашингтон препятствует осуществлению неотъемлемых прав граждан Кубы на достойную жизнь и выбор собственной модели социально-экономического развития".

Теги
БразилияСШАКубаИзраильПомпео, Майкл (Майк)
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