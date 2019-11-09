Министр культуры Украины назвал указ Зеленского о СМИ недоразумением

КИЕВ, 9 ноября. /ТАСС/. Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что правительство не будет регулировать стандарты новостей, как это предложил президент страны Владимир Зеленский, подписав соответствующий указ. Об этом министр написал в субботу в Facebook.

"Мы не собирались и не собираемся регулировать стандарты новостей. Это право исключительно профессионального сообщества", - отметил он и подчеркнул, что слова в указе президента о "требованиях и стандартах новостей" являются "терминологическим недоразумением".

В то же время, по словам Бородянского, в правительстве считают целесообразным "ввести понятие опасная информация, дезинформация, недостоверная информация", что, добавил министр, "очень важно в условиях информационной войны с РФ и возможного финансирования некоторых СМИ страной-агрессором".

Ранее глава Национального совета журналистов Украины Сергей Томиленко расценил инициативу Зеленского безотлагательно рассмотреть в Верховной раде законопроект об ужесточении требований к средствам массовой информации как "драконовскую меру".

Указ Зеленского предписывает правительству до 31 декабря 2019 года внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о регулировании деятельности медиа, который, в частности, будет включать положения о стандартах новостей и борьбе с недостоверной информацией.

О проблемах со свободой слова на Украине и регулярном нарушении прав журналистов Киеву указывали как зарубежные организации, так и местные политики и эксперты. Международная организация "Репортеры без границ" в ежегодном индексе свободы СМИ в мире за 2019 год поместила Украину на 102-е место, что на ступень ниже прошлогоднего показателя. Самыми большими вызовами для свободы слова в стране, по мнению экспертов организации, остаются слежка или препятствование работе журналистов с применением насилия. По информации Национального союза журналистов Украины, в 2018 году в стране зафиксировано 86 инцидентов с применением физической агрессии против журналистов.