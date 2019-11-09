Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Министр культуры Украины назвал указ Зеленского о СМИ недоразумением

Владимир Бородянский заявил, что правительство не собирается регулировать стандарты новостей

КИЕВ, 9 ноября. /ТАСС/. Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что правительство не будет регулировать стандарты новостей, как это предложил президент страны Владимир Зеленский, подписав соответствующий указ. Об этом министр написал в субботу в Facebook.

"Мы не собирались и не собираемся регулировать стандарты новостей. Это право исключительно профессионального сообщества", - отметил он и подчеркнул, что слова в указе президента о "требованиях и стандартах новостей" являются "терминологическим недоразумением".

В то же время, по словам Бородянского, в правительстве считают целесообразным "ввести понятие опасная информация, дезинформация, недостоверная информация", что, добавил министр, "очень важно в условиях информационной войны с РФ и возможного финансирования некоторых СМИ страной-агрессором".

Ранее глава Национального совета журналистов Украины Сергей Томиленко расценил инициативу Зеленского безотлагательно рассмотреть в Верховной раде законопроект об ужесточении требований к средствам массовой информации как "драконовскую меру".

Указ Зеленского предписывает правительству до 31 декабря 2019 года внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о регулировании деятельности медиа, который, в частности, будет включать положения о стандартах новостей и борьбе с недостоверной информацией.

О проблемах со свободой слова на Украине и регулярном нарушении прав журналистов Киеву указывали как зарубежные организации, так и местные политики и эксперты. Международная организация "Репортеры без границ" в ежегодном индексе свободы СМИ в мире за 2019 год поместила Украину на 102-е место, что на ступень ниже прошлогоднего показателя. Самыми большими вызовами для свободы слова в стране, по мнению экспертов организации, остаются слежка или препятствование работе журналистов с применением насилия. По информации Национального союза журналистов Украины, в 2018 году в стране зафиксировано 86 инцидентов с применением физической агрессии против журналистов.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
Реклама на ТАСС
В Каталонии проходят митинги сторонников независимости в преддверии выборов в Испании
Организация "Демократическое цунами" заявила, что устроила около 300 акций в разных населенных пунктах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС