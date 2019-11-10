Власти Кубы считают госпереворотом отставку президента Боливии

ГАВАНА, 11 ноября. /ТАСС/. Руководство Кубы расценивает как государственный переворот отставку президента Боливии Эво Моралеса. Об этом в воскресенье сообщил министр иностранных дел острова Бруно Родригес Паррилья.

"МИД Кубы решительно осуждает государственный переворот в Боливии и выражает солидарность с братом президентом [Боливии] Эво Моралесом, героем и символом борьбы коренных народов нашей Америки. Мы призываем к глобальной мобилизации [для борьбы] за жизнь и свободу Эво", - написал дипломат в Twitter.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель отметил, что произошедшее подвергает опасности демократию в Боливии. "Правые [политики] с помощью насильственного и трусливого государственного переворота угрожают демократии в Боливии. Выражаем наше энергичное осуждение государственного переворота и солидарность с братом президентом Эво Моралесом", - написал политик в Twitter.

Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке, назвал сложившуюся в стране ситуацию государственным переворотом. Ранее Вооруженные силы Боливии попросили президента подать в отставку. С таким же призывом обратились к нему оппозиция и профсоюзы.

20 октября в Боливии прошли президентские выборы. Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд, победу на них одержал действующий глава государства Моралес. Его основной соперник - экс-президент Карлос Меса - заявил, что не признает победу Моралеса в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления в Боливии начались акции протеста и забастовки. Моралес ввел чрезвычайное положение и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.

В воскресенье Организация американских государств опубликовала доклад, в котором говорится, что ее эксперты, занимавшиеся проверкой результатов подсчета голосов, не смогли подтвердить эти итоги. После этого Моралес объявил о подготовке новых выборов и изменениях в составе Высшего избирательного суда.