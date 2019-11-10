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Политический кризис в Боливии
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Спикер Сената Боливии подала в отставку

Ранее о своей отставке сообщил и глава государства Эво Моралес

ТАСС, 11 ноября. Спикер Сената Боливии Адриана Сальватьерра, которая по конституции является третьим официальным лицом в стране после президента и вице-президента, подала в отставку.

"Я объявляю о своей отставке в качестве председателя Сената", - приводит ее слова газета El Deber.

Президент Боливии Эво Моралес сообщил в воскресенье о своей отставке, назвав сложившуюся в стране ситуацию государственным переворотом. Ранее вооруженные силы попросили его покинуть свой пост. С таким же призывом обратились к Моралесу оппозиция и профсоюзы.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд, победу на них одержал действующий глава государства Моралес. Его основной соперник - экс-президент Карлос Меса - заявил, что не признает победу оппонента в первом туре.

После оглашения результатов волеизъявления в стране начались акции протеста и забастовки. Моралес ввел чрезвычайное положение и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияПолитический кризис в Боливии
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