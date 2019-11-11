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Политический кризис в Боливии

Канада поддержала призыв ОАГ к проведению новых выборов в Боливии

Оттава после отставки президента Боливии Эво Моралеса "продолжит поддерживать боливийский народ во время процесса перехода власти"

ОТТАВА, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Канады поддерживают призывы к проведению повторных выборов в Боливии после публикации доклада Организации американских государств (ОАГ). Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд.

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"Канада приветствует призыв Организации американских государств к проведению в Боливии новых выборов", - сказала она. Фриланд добавила, что Оттава после отставки президента Боливии Эво Моралеса "продолжит поддерживать боливийский народ во время процесса перехода [власти в стране] и проведения новых выборов". Также глава канадского МИД призвала все политические силы Боливии к сдержанности и недопущению насилия.

Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке, назвав сложившуюся в стране ситуацию государственным переворотом. Ранее вооруженные силы попросили его покинуть свой пост. С аналогичным призывом обратились к Моралесу оппозиция и профсоюзы.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд, победу на них одержал действующий глава государства Моралес. Его основной соперник - экс-президент Карлос Меса - заявил, что не признает победу оппонента в первом туре.

После оглашения результатов волеизъявления в стране начались акции протеста и забастовки. Моралес ввел чрезвычайное положение и обвинил оппозицию в попытке организовать госпереворот.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияКанадаФриланд, ХристяПолитический кризис в Боливии
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