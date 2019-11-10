Что происходит в Боливии. Главное

Президент Боливии Эво Моралес 10 ноября объявил, что подает в отставку. Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд страны, Моралес победил на президентских выборах, прошедших 20 октября. После объявления результатов выборов в Боливии начались протесты.
С чего все началось
В Боливии 20 октября прошли президентские и парламентские выборы. На высший государственный пост претендовали девять кандидатов, но основная борьба развернулась между нынешним боливийским лидером Эво Моралесом и Карлосом Месой, который тоже в свое время занимал пост президента Боливии.
Первые результаты волеизъявления были обнародованы спустя несколько часов после закрытия избирательных участков. После их оглашения Меса заявил, что итоги прошедшего голосования должны позволить ему выйти во второй тур. Моралес же отметил, что не подсчитанные на тот момент голоса жителей сельских районов гарантируют ему победу уже в первом туре.
Однако после этого подсчет голосов прервался на несколько часов, что насторожило, в частности, оппозицию Боливии, а также руководство Аргентины, Бразилии, США и Организацию американских государств. После многочасового перерыва избирком возобновил публикацию результатов голосования. Согласно результатам обработки 100% бюллетеней, победу на выборах одержал Моралес, набравший 47,08% голосов, в то время как Меса набрал 36,51%.
Недовольные итогами выборов сторонники оппозиции вышли на акции протеста, переросшие в беспорядки. В связи с этим Эво Моралес объявил о введении в Боливии режима чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать госпереворот. 10 ноября на фоне непрекращающихся протестов лидер государства объявил о проведении новых президентских выборов.
Какие кадровые перестановки в руководстве страны последовали
Эво Моралес, несмотря на свои заверения, что не уйдет в отставку под давлением оппозиции и протестующих, объявил 10 ноября о сложении президентских полномочий. К такому решению его также призывали командующий Вооруженных сил Боливии Уильямс Ромеро и Боливийский профсоюз рабочих, полагая, что такое решение Моралеса "успокоит народ".
Кандидат в президенты Боливии Карлос Меса назвал отставку Моралеса "концом тирании".
Вслед за главой государства о своей отставке объявили вице-президент Боливии Альваро Гарсия Линера и спикер Сената Боливии Адриана Сальватьерра.
Еще до решения Моралеса сложить полномочия решили уйти в отставку министр горнорудной и металлургической промышленности Боливии Сесар Наварро и министр углеводородов и энергетики Луис Альберто Санчес. Председатель Палаты депутатов Многонациональной законодательной ассамблеи Боливии Виктор Борда тоже решил покинуть свой пост.
Как отреагировали другие страны на происходящее в Боливии
Власти Кубы назвали госпереворотом отставку президента Боливии. В кубинском МИД осудили происходящее в стране и выразили Эво Моралесу свою солидарность.
О госперевороте в Боливии заявил и президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он добавил, что "политические и общественные движения мира объявляют о мобилизации, чтобы потребовать сохранить жизнь коренных боливийских народов, жертв расизма".
МИД Колумбии призвал созвать экстренное заседание Организации американских государств в связи с кризисом в Боливии.
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о необходимости отказа от электронного голосования и возвращения к использованию бумажных бюллетеней на фоне отставки Моралеса.