Что происходит в Боливии. Главное

В Боливии 20 октября прошли президентские и парламентские выборы. На высший государственный пост претендовали девять кандидатов, но основная борьба развернулась между нынешним боливийским лидером Эво Моралесом и Карлосом Месой, который тоже в свое время занимал пост президента Боливии.

Первые результаты волеизъявления были обнародованы спустя несколько часов после закрытия избирательных участков. После их оглашения Меса заявил, что итоги прошедшего голосования должны позволить ему выйти во второй тур. Моралес же отметил, что не подсчитанные на тот момент голоса жителей сельских районов гарантируют ему победу уже в первом туре.

Однако после этого подсчет голосов прервался на несколько часов, что насторожило, в частности, оппозицию Боливии, а также руководство Аргентины, Бразилии, США и Организацию американских государств. После многочасового перерыва избирком возобновил публикацию результатов голосования. Согласно результатам обработки 100% бюллетеней, победу на выборах одержал Моралес, набравший 47,08% голосов, в то время как Меса набрал 36,51%.

Недовольные итогами выборов сторонники оппозиции вышли на акции протеста, переросшие в беспорядки. В связи с этим Эво Моралес объявил о введении в Боливии режима чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать госпереворот. 10 ноября на фоне непрекращающихся протестов лидер государства объявил о проведении новых президентских выборов.