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Политический кризис в Боливии

Власти Никарагуа расценивают события в Боливии как госпереворот

Аналогичного мнения придерживаются власти Кубы, Венесуэлы и Мексики, а также избранный президент Аргентины Альберто Фернандес.

МЕХИКО, 11 ноября. /ТАСС/. Правительство Никарагуа считает государственным переворотом события в Боливии, где подал в отставку президент Эво Моралес. Об этом говорится в обнародованном в воскресенье вечером заявлении властей центральноамериканской республики.

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"Правительство примирения и национального единства от имени народа Никарагуа <...> решительно осуждает государственный переворот, случившийся сегодня, 10 ноября, в братской <...> Боливии, который заставил подать в отставку избранного в соответствии с конституцией президента, товарища Эво Моралеса, и его вице-президента, доктора Альваро Линеру", - отмечается в документе.

Аналогичного мнения в связи с ситуацией в Боливии придерживаются власти Кубы, Венесуэлы и Мексики, а также избранный президент Аргентины Альберто Фернандес.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияНикарагуаПолитический кризис в Боливии
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