Власти Никарагуа расценивают события в Боливии как госпереворот

МЕХИКО, 11 ноября. /ТАСС/. Правительство Никарагуа считает государственным переворотом события в Боливии, где подал в отставку президент Эво Моралес. Об этом говорится в обнародованном в воскресенье вечером заявлении властей центральноамериканской республики.

Президент Боливии подал в отставку. Что происходит в стране?

"Правительство примирения и национального единства от имени народа Никарагуа <...> решительно осуждает государственный переворот, случившийся сегодня, 10 ноября, в братской <...> Боливии, который заставил подать в отставку избранного в соответствии с конституцией президента, товарища Эво Моралеса, и его вице-президента, доктора Альваро Линеру", - отмечается в документе.

Аналогичного мнения в связи с ситуацией в Боливии придерживаются власти Кубы, Венесуэлы и Мексики, а также избранный президент Аргентины Альберто Фернандес.