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Политический кризис в Боливии

Генсек ООН обеспокоен событиями в Боливии

Антониу Гутерриш отметил важность урегулирования сложившейся ситуации мирным путем и проведения новых честных выборов

ТАСС, 11 ноября. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность происходящими в Боливии событиями, связанными с уходом в отставку президента страны Эво Моралеса. Соответствующее заявление было размещено на сайте всемирной организации.

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"Генеральный секретарь призывает всех причастных воздержаться от насилия, снизить напряженность и проявить максимальную сдержанность. Он просит всех участников придерживаться международного права, в особенности соблюдать основные права человека", - говорится в документе.

Гутерриш также отметил важность урегулирования сложившейся ситуации мирным путем и проведения новых честных выборов.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияГутерриш, АнтониуПолитический кризис в Боливии
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Политический кризис в Боливии
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