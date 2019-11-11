Чили выступает за мирное урегулирование кризиса в Боливии

ТАСС, 11 ноября. Правительство Чили выступает за мирное урегулирование политического кризиса в Боливии в рамках действующей конституции. Соответствующее заявление в воскресенье опубликовал чилийский МИД.

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"Правительство Чили выступает за скорейшее мирное и демократическое решение [кризиса] в рамках конституции и законов Боливии", - говорится в документе, текст которого опубликован на сайте ведомства.

Кроме того, власти Чили выразили свою обеспокоенность в отношении "кризиса, в котором находится боливийское общество".

В воскресенье президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке.