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Политический кризис в Боливии

США следят за развитием событий в Боливии и отставкой президента Моралеса

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты следят за развитием событий в Боливии и отставкой президента страны Эво Моралеса, призывая все стороны воздерживаться от насилия. Об этом заявил в воскресенье корр. ТАСС официальный представитель отдела по делам Западного полушария Госдепартамента.

"Мы следим за быстро развивающимися события в Боливии и отставкой президента Эво Моралеса, а также вице-президента Альваро Гарсии Линеры", - сказал он.

"Мы призываем всех воздерживаться от насилия в этот напряженный период, и мы продолжим работать с нашими международными партнерами для обеспечения того, чтобы демократия и конституционный порядок в Боливии сохранялись", - добавил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияСШАПолитический кризис в Боливии
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Политический кризис в Боливии
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