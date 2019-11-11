США следят за развитием событий в Боливии и отставкой президента Моралеса

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты следят за развитием событий в Боливии и отставкой президента страны Эво Моралеса, призывая все стороны воздерживаться от насилия. Об этом заявил в воскресенье корр. ТАСС официальный представитель отдела по делам Западного полушария Госдепартамента.

"Мы следим за быстро развивающимися события в Боливии и отставкой президента Эво Моралеса, а также вице-президента Альваро Гарсии Линеры", - сказал он.

"Мы призываем всех воздерживаться от насилия в этот напряженный период, и мы продолжим работать с нашими международными партнерами для обеспечения того, чтобы демократия и конституционный порядок в Боливии сохранялись", - добавил представитель американского внешнеполитического ведомства.