Глава Палаты депутатов парламента Боливии подал в отставку на фоне протестов

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 ноября. /ТАСС/. Председатель Палаты депутатов Многонациональной законодательной ассамблеи Боливии Виктор Борда подал в отставку в то время, как в стране проходят акции протеста против переизбрания президента Эво Моралеса на новый срок. Об этом сообщила в воскресенье газета La Prensa .

"Я хочу сообщить о своей отставке с поста председателя Палаты депутатов", - приводит его слова издание. Борда объявил о своем решении после того, как неизвестные напали на его дом в городе Потоси. Как утверждает депутат, его брат был взят в заложники.

Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд, победу на выборах 20 октября одержал действующий глава государства Эво Моралес. Его основной соперник - экс-президент Карлос Меса - заявил, что не признает победу Моралеса в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления в Боливии вспыхнули протесты, и начались забастовки. Моралес объявил режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.

В воскресенье Организация американских государств опубликовала доклад, в котором говорилось, что ее эксперты, занимавшиеся проверкой результатов подсчета голосов, не смогли подтвердить эти итоги, и призвала провести новое голосование. После этого Эво Моралес объявил о созыве выборов и обновлении состава Высшего избирательного суда.