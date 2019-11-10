Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава Палаты депутатов парламента Боливии подал в отставку на фоне протестов

Виктор Борда объявил о своем решении после того, как неизвестные напали на его дом

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 ноября. /ТАСС/. Председатель Палаты депутатов Многонациональной законодательной ассамблеи Боливии Виктор Борда подал в отставку в то время, как в стране проходят акции протеста против переизбрания президента Эво Моралеса на новый срок. Об этом сообщила в воскресенье газета La Prensa.

На эту тему

"Я хочу сообщить о своей отставке с поста председателя Палаты депутатов", - приводит его слова издание. Борда объявил о своем решении после того, как неизвестные напали на его дом в городе Потоси. Как утверждает депутат, его брат был взят в заложники.

Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд, победу на выборах 20 октября одержал действующий глава государства Эво Моралес. Его основной соперник - экс-президент Карлос Меса - заявил, что не признает победу Моралеса в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления в Боливии вспыхнули протесты, и начались забастовки. Моралес объявил режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.

В воскресенье Организация американских государств опубликовала доклад, в котором говорилось, что ее эксперты, занимавшиеся проверкой результатов подсчета голосов, не смогли подтвердить эти итоги, и призвала провести новое голосование. После этого Эво Моралес объявил о созыве выборов и обновлении состава Высшего избирательного суда.

Теги
Моралес, ЭвоБоливия
Реклама на ТАСС
Первые данные экзитполов опубликованы после выборов президента Румынии
Во втором туре могут принять участие действующий глава государства Клаус Йоханнис и Виорика Дэнчилэ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС