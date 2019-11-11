Эксперт считает, что США инициировали госпереворот в Боливии

"Это [отставка] связано с тем, что Моралес проводил абсолютно независимую социально-экономическую политику в интересах коренного населения, а не в интересах иностранных корпораций. В частности, он не допускал иностранные компании к разработке залежей лития в Боливии, которого в стране сосредоточено до 70% всех мировых запасов, - сказал он. - 4 ноября президент Боливии разорвал контракт с одной из немецких фирм, с которой планировалось организовать совместное предприятие по добыче лития. Именно поэтому подконтрольная Вашингтону Организация американских государств (ОАГ) начала свою кампанию по смещению Моралеса с поста президента".

Эксперт напомнил, что в качестве предлога усомниться в том, что выборы были честные, ОАГ использовала тот факт, что бюллетени для голосования доставляются из отдаленных горных районов страны с опозданием из-за частичного отсутствия там интернета и в целом плохой связи. "Основываясь на этом, оппозиция обвинила руководство страны в подтасовке результатов выборов, ОАГ же заявила, что результаты выборов, по которым Моралес победил уже в первом туре, не соответствуют ее прогнозам. Это абсолютно неприкрытое вмешательство в дела суверенного государства", - добавил Пшеничников. Вместе с тем, подчеркнул он, Моралес как политик пользуется в Боливии большой популярностью. "Его победа была вполне ожидаема, и в результатах голосования нет ничего удивительного", - указал эксперт.

Пшеничников также обратил внимание, что ситуация в Боливии отличная от той, что сложилась ранее в Венесуэле. "Моралес хотел бы защищаться, но, в отличие от Венесуэлы, силы правопорядка и армия оказались не на высоте. В Венесуэле армия встала на сторону законного президента, здесь мы этого не увидели", - пояснил он. По словам эксперта, скорее всего, на следующих выборах победу одержит угодный Западу Карлос Меса. "Несомненно, теперь выборы в стране будут организованы таким образом, чтобы к власти пришел именно он, - считает Пшеничников - При другой власти примут новую конституцию, которая даст возможность иностранным корпорациям свободно разрабатывать залежи лития в стране".