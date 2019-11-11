Парламент Боливии призвали собраться на экстренное заседание

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретариат Организации американских государств (ОАГ) в понедельник призвал созвать экстренное заседание Многонациональной законодательной ассамблеи Боливии (двухпалатный парламент) для организации новых выборов в связи с ситуацией в стране. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы ОАГ.

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"В связи с политическим и институциональным кризисом в Боливии генеральный секретариат ОАГ отвергает любое неконституционное урегулирование ситуации. Генеральный секретариат призывает к миру и уважению верховенства права. В этой связи генеральный секретариат просит в срочном порядке провести заседание Многонациональной законодательной ассамблеи Боливии для обеспечения институционального функционирования и назначения новых органов по проведению выборов, с тем чтобы гарантировать новый избирательный процесс", - отмечается в документе.

Секретариат ОАГ также указал на необходимость продолжать расследование "преступлений, связанных с избирательным процессом, состоявшимся 20 октября".