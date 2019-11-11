Трамп назвал отставку Моралеса важным событием для демократии в Западном полушарии

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Отставка президента Боливии Эво Моралеса стала важным моментом для демократии в Западном полушарии. Об этом говорится в распространенном в понедельник Белым домом заявлении президента США Дональда Трампа.

"Состоявшаяся вчера (в воскресенье - прим. ТАСС) отставка президента Боливии Эво Моралеса - важный момент для демократии в Западном полушарии. После почти 14 лет [пребывания Моралеса у власти] и его недавней попытки изменить боливийскую конституцию и волю народа, уход Моралеса сохраняет демократию и создает для боливийского народа условия к тому, чтобы его голоса были услышаны", - сказал глава вашингтонской администрации.