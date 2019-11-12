Сторонники Моралеса провели митинг в его поддержку у посольства Боливии в Мехико

МЕХИКО, 12 ноября. /ТАСС/. Митинг в поддержку Эво Моралеса, который покинул пост президента Боливии, был организован в понедельник у посольства этой южноамериканской страны в столице Мексики. В акции приняли участие члены комитетов солидарности с Боливией, Венесуэлой и Кубой, сообщил телеканал Televisa .

Президент Боливии подал в отставку. Что происходит в стране?

Манифестанты выразили солидарность с Моралесом и поблагодарили Мексику за решение предоставить ему убежище. С собравшимися лично пообщался посол Боливии в латиноамериканской стране Хосе Креспо. За порядком в ходе митинга следили 13 сотрудников полиции, сведений о каких-либо происшествиях не поступало.

Моралес в настоящее время находится на борту самолета мексиканских военно-воздушных сил. Ожидается, что он прибудет в Мехико утром во вторник.