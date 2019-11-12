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Политический кризис в Боливии

Сторонники Моралеса провели митинг в его поддержку у посольства Боливии в Мехико

Собравшиеся выразили солидарность с боливийским политиком и поблагодарили Мексику за решение предоставить ему убежище

МЕХИКО, 12 ноября. /ТАСС/. Митинг в поддержку Эво Моралеса, который покинул пост президента Боливии, был организован в понедельник у посольства этой южноамериканской страны в столице Мексики. В акции приняли участие члены комитетов солидарности с Боливией, Венесуэлой и Кубой, сообщил телеканал Televisa.

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Манифестанты выразили солидарность с Моралесом и поблагодарили Мексику за решение предоставить ему убежище. С собравшимися лично пообщался посол Боливии в латиноамериканской стране Хосе Креспо. За порядком в ходе митинга следили 13 сотрудников полиции, сведений о каких-либо происшествиях не поступало.

Моралес в настоящее время находится на борту самолета мексиканских военно-воздушных сил. Ожидается, что он прибудет в Мехико утром во вторник.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияМексикаКубаВенесуэлаПолитический кризис в Боливии
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