WSJ: данные с беспилотников США говорят о преступлениях оппозиции Сирии против курдов

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Формирования вооруженной сирийской оппозиции, действующие при поддержке турецких войск на севере Сирии, возможно, совершили военные преступления против курдского гражданского населения. С таким утверждением выступила во вторник газета The Wall Street Journal , указывая на съемки, произведенные в октябре американскими беспилотниками.

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

По данным газеты, которая ссылается на бывших и нынешних американских официальных лиц, сообщения об ударах по гражданскому населению были переданы американскому командованию "как возможные доказательства совершения военных преступлений". Эти видеозаписи были включены во внутриведомственный доклад Госдепартамента.

Возможные военные преступления и другие вопросы, связанные с вторжением турецких войск в северные районы Сирии, будут обсуждаться во время начинающегося в среду визита президента Турции Тайипа Эрдогана в Вашингтон, отметила газета, указав при этом, что, "по мнению некоторых американских официальных лиц, Турция вряд ли серьезно отнесется к этим проблемам".

Турция в ходе трансграничной операции "Источник мира", начавшейся 9 октября, создала на севере Сирии зону безопасности глубиной 32 км.