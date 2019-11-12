Палата депутатов Боливии перенесла заседание из-за отсутствия кворума

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 ноября. /ТАСС/. Палата депутатов Многонациональной законодательной ассамблеи (парламента) Боливии во вторник перенесла внеочередное заседание, созванное в связи с политическим кризисом в стране, из-за отсутствия кворума. Об этом сообщила газета Pagina Siete .

"Повестка для обсуждения переносится на завтра", - приводит издание слова оппозиционного депутата Маргариты Фернандес, которая руководила заседанием. Она отметила, что депутаты должны были рассмотреть заявление об отставке других законодателей, которые отказались от своих мест из-за политического кризиса.

По данным газеты, на заседание не пришел ни один депутат от партии "Движение к социализму", которой принадлежит большинство в обеих палатах парламента. Ранее Бетти Яникес, возглавляющая фракцию "Движения к социализму" в Палате депутатов, заявила, что законодатели требуют гарантий безопасности для участия в заседании.

Кворум во вторник также пытается собрать Палата сенаторов. Члены верхней палаты должны рассмотреть заявление об отставке, которое подала спикер Адриана Сальватьерра, и назначить нового главу. Согласно правилам, ей должна стать второй вице-спикер Жанин Аньес. Если ее кандидатура будет одобрена, она станет первой в очереди на пост и.о. президента.