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Политический кризис в Боливии

Палата депутатов Боливии перенесла заседание из-за отсутствия кворума

Парламентарии должны были рассмотреть заявление об отставке других законодателей

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 ноября. /ТАСС/. Палата депутатов Многонациональной законодательной ассамблеи (парламента) Боливии во вторник перенесла внеочередное заседание, созванное в связи с политическим кризисом в стране, из-за отсутствия кворума. Об этом сообщила газета Pagina Siete.

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"Повестка для обсуждения переносится на завтра", - приводит издание слова оппозиционного депутата Маргариты Фернандес, которая руководила заседанием. Она отметила, что депутаты должны были рассмотреть заявление об отставке других законодателей, которые отказались от своих мест из-за политического кризиса.

По данным газеты, на заседание не пришел ни один депутат от партии "Движение к социализму", которой принадлежит большинство в обеих палатах парламента. Ранее Бетти Яникес, возглавляющая фракцию "Движения к социализму" в Палате депутатов, заявила, что законодатели требуют гарантий безопасности для участия в заседании.

Кворум во вторник также пытается собрать Палата сенаторов. Члены верхней палаты должны рассмотреть заявление об отставке, которое подала спикер Адриана Сальватьерра, и назначить нового главу. Согласно правилам, ей должна стать второй вице-спикер Жанин Аньес. Если ее кандидатура будет одобрена, она станет первой в очереди на пост и.о. президента.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияПолитический кризис в Боливии
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