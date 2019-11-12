NBC: Болтон полагает, что Трамп иногда руководствуется в политике деловыми интересами

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон полагает, что американский лидер в вопросах внешней политики иногда принимает решения на основе своих деловых или личных интересов. Об этом сообщил на своем сайте во вторник телеканал NBC.

Как он отмечает, Болтон 6 ноября принял участие в закрытой встрече, организованной в Майами (штат Флорида) банком Morgan Stanley. Болтон на этом мероприятии поделился с рядом состоятельных инвесторов мнением о Трампе и его семье. Как отмечает телеканал, высказывания бывшего помощника американского лидера не предназначались для печати, однако их передали журналистам NBC источники из числа участников встречи.

Как следует из публикации, Болтон отметил, что Трамп выступает против проведения жесткой политики в отношении Турции. Такой подход якобы не одобряют сотрудники администрации в свете приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400, а также других ее действий. Как говорится в материале, Болтон на встрече сообщил, что позиция Трампа в отношении Турции, по его мнению, обусловлена некими личными или деловыми связями.

Телеканал отмечает, что у компании Трампа Trump Organization имеется собственность в Стамбуле. Из публикации следует, что Болтон привел и другие примеры того, как Трамп руководствуется деловыми интересами во внешней политике. Подробнее об этом не говорится.

По сведениям телеканала, Болтона спросили на встрече, что может произойти в случае переизбрания Трампа на посту президента. Экс-помощник президента США предположил, что Трамп может согласиться с теми взглядами, которых придерживается американский сенатор-республиканец Рэнд Пол (от штата Кентукки), и проводить изоляционистскую политику. В этом случае США могут выйти из НАТО, якобы сказал Болтон.

Как говорится в публикации, экс-помощник Трампа на встрече дал понять, что готов раскрыть и другую информацию, касающуюся администрации США, в книге, которую он намерен написать.

О Болтоне

Трамп отправил Болтона в отставку в сентябре. Американский лидер объяснил это решение тем, что тот делал серьезные ошибки. Болтон был назначен помощником президента США по национальной безопасности в апреле 2018 года. Он сменил на этом посту Герберта Макмастера.

В 2005-2006 годах Болтон был постоянным представителем США при ООН, в 2001-2005 годах занимал должность заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности. В этот период его считали сторонником расширения американского военного и политического влияния в мире и проведения жесткой линии по отношению к КНДР, Ирану, Кубе, России.