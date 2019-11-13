В Каракасе поблагодарили Мехико за предоставление убежища Эво Моралесу

КАРАКАС, 13 ноября. /ТАСС/. Венесуэльские власти признательны руководству Мексики за решение предоставить политическое убежище Эво Моралесу, покинувшему пост президента Боливии. Об этом сообщил во вторник вечером в своем Twitter министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса. Моралес прибыл в Мехико ранее во вторник на самолете мексиканских военно-воздушных сил.

"От всего сердца <...> Венесуэлы благодарим правительство Мексики за предоставление политического убежища президенту Эво Моралесу, - написал Арреаса. - Это проявление достоинства и солидарности, которое спасло жизнь товарищу Эво, оно вносит вклад в поддержание общественного мира в Боливии".