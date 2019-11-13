Мадуро призвал армию Боливии восстановить конституционный порядок в стране

КАРАКАС, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал боливийских военных встать на защиту конституции в их стране, переживающей политический кризис.

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"Я призываю Вооруженные силы Боливии восстановить конституционный порядок. Ваш единственный главнокомандующий - это Эво Моралес Айма", - написал Мадуро во вторник в Twitter.

"Модернизация вооруженных сил, которую провел президент Моралес, была выполнена не для того, чтобы угнетать народ, а чтобы его защищать. Хватит государственных переворотов!" - добавил президент Венесуэлы.

Ранее во вторник второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес объявила, что берет на себя обязанности президента Боливии вместо Моралеса, который покинул пост главы государства.