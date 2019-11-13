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Политический кризис в Боливии
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США возвращают на родину работающих в Боливии госслужащих и членов их семей

Госдепартамент США также внес Боливию в категорию стран, которые американцам рекомендуется "не посещать"

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты возвращают на родину работающих в Боливии госслужащих, чья работа не связана с чрезвычайной деятельностью, и членов их семей. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении американского внешнеполитического ведомства.

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"С 12 ноября 2019 года Госдепартамент предписал покинуть страну членам семей и санкционировал отъезд госслужащих США, чья работа не связана с чрезвычайной деятельностью, в связи с политической нестабильностью в Боливии", - отмечается в документе.

Госдепартамент также внес Боливию в категорию стран, которые американцам рекомендуется "не посещать".

"Не отправляйтесь в Боливию в связи с гражданскими беспорядками", - отмечается в документе. В государствах, в которые американцам ехать не советуют, существует "большая вероятность угрозы для жизни" и там "при чрезвычайной ситуации американское правительство будет иметь ограниченные возможности для оказания помощи", отметили в Госдепартаменте.

7 ноября Госдеп перенес Боливию из категории стран, где следует "проявлять повышенную осторожность", в список государств, куда следует "пересмотреть поездку".

Теги
БоливияСШАПолитический кризис в Боливии
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