В Каракасе прошел марш солидарности с Эво Моралесом

КАРАКАС, 13 ноября. /ТАСС/. Шествие под названием "Большой антиимпериалистический марш" прошло во вторник в Каракасе в знак солидарности с Эво Моралесом, который 10 ноября подал в отставку с поста президента Боливии. Манифестация собрала под свои знамена представителей различных общественных организаций, сообщил на своем сайте телеканал Venezolana de Television.

"Мы маршируем, чтобы осудить переворот против Эво Моралеса, который поднял экономику Боливии", - заявила одна из участниц шествия по имени Марта Флорес. Во вторник президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Вооруженные силы Боливии восстановить конституционный порядок в стране. "Ваш единственный главнокомандующий - это Эво Моралес Айма", - отметил Мадуро в своем обращении в Twitter.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, победу на них одержал Моралес. Его главный соперник, экс-президент Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления сторонники Месы организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

Армия, оппозиция и профсоюзы потребовали от Моралеса уйти в отставку. Он объявил о ней 10 ноября, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера, а также несколько министров и ряд парламентариев.

Во вторник Моралес прибыл в Мексику, где ему было предоставлено политическое убежище. Позднее в тот же день второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес объявила, что берет на себя обязанности президента.