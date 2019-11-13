Президент Чили призвал народ объединиться для принятия новой конституции

ТАСС, 13 ноября. Президент Чили Себастьян Пиньера во вторник призвал всех граждан страны объединиться для принятия трех национальных соглашений, в том числе новой конституции.

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"Все чилийцы должны объединиться вокруг принятия трех крупных, срочных и необходимых национальных соглашений. Первое - о мире, второе - о [социальной] справедливости и третье - о новой конституции в рамках наших демократических институтов", - сказал президент, чье выступление транслировалось по национальному телевидению.

Чилийский лидер добавил, что для обсуждения соглашений будет созван "утверждающий плебисцит".

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо (0,04 доллара). Позднее беспорядки охватили и другие города страны. По официальным данным, погибли более 20 человек. Из-за сложившейся ситуации власти отказались от проведения саммита АТЭС в ноябре и Конференции ООН по изменению климата в декабре.

Согласно информации чилийского Национального института прав человека, во время протестов и беспорядков с 17 октября пострадали более 1600 человек, задержаны свыше 4300. По 145 случаям правозащитники подали жалобы в связи с возможным превышением полномочий со стороны полиции и военных. Власти также проводят расследования обстоятельств гибели пяти человек в результате действий правоохранительных органов.