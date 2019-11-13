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Беспорядки в Чили

Президент Чили призвал народ объединиться для принятия новой конституции

Себастьян Пиньер добавил, что для обсуждения соглашений будет созван "утверждающий плебисцит".

ТАСС, 13 ноября. Президент Чили Себастьян Пиньера во вторник призвал всех граждан страны объединиться для принятия трех национальных соглашений, в том числе новой конституции.

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"Все чилийцы должны объединиться вокруг принятия трех крупных, срочных и необходимых национальных соглашений. Первое - о мире, второе - о [социальной] справедливости и третье - о новой конституции в рамках наших демократических институтов", - сказал президент, чье выступление транслировалось по национальному телевидению.

Чилийский лидер добавил, что для обсуждения соглашений будет созван "утверждающий плебисцит".

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо (0,04 доллара). Позднее беспорядки охватили и другие города страны. По официальным данным, погибли более 20 человек. Из-за сложившейся ситуации власти отказались от проведения саммита АТЭС в ноябре и Конференции ООН по изменению климата в декабре.

Согласно информации чилийского Национального института прав человека, во время протестов и беспорядков с 17 октября пострадали более 1600 человек, задержаны свыше 4300. По 145 случаям правозащитники подали жалобы в связи с возможным превышением полномочий со стороны полиции и военных. Власти также проводят расследования обстоятельств гибели пяти человек в результате действий правоохранительных органов.

Теги
Пиньера, СебастьянЧилиБеспорядки в Чили
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