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Политический кризис в Венесуэле

Мадуро заявил, что численность народного ополчения в Венесуэле приблизилась к 3,3 млн

В апреле в республике насчитывалось чуть более 2 млн ополченцев

КАРАКАС, 13 ноября. /ТАСС/. Более 3,2 млн человек уже находятся в рядах народного ополчения в Венесуэле. Об этом сообщил во вторник вечером в своем Twitter президент Боливарианской Республики Николас Мадуро. В апреле в южноамериканской стране насчитывалось немногим более 2 млн ополченцев.

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"Мы празднуем рост численности ополченцев, мужчин и женщин, до 3,295 млн человек, - написал Мадуро. - Вперед, к четырем миллионам!" О появлении в стране более 50 тыc. подразделений народного ополчения глава государства объявил в конце января, после обострения политического кризиса.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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