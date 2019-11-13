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Политический кризис в Боливии

Лопес Обрадор счел неслучайными протесты у аэропорта Мехико в день прибытия Эво Моралеса

По мнению мексиканского лидера, речь идет о намеренной провокации

МЕХИКО, 13 ноября. /ТАСС/. Акция протеста сотрудников Федеральной полиции Мексики у столичного аэропорта во вторник, когда туда прибыл Эво Моралес, была устроена специально. Такое мнение высказал в среду на пресс-конференции президент латиноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

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"По-прежнему много провокаций, нельзя считать совпадением то, что прибывает Эво, и в это время они [полицейские] устраивают протесты, - сказал глава государства. - Это неслучайно, кто-то раскачивает колыбель, осталось только сказать, кто это, но очевидно, что речь идет о провокации". Манифестация полицейских переросла в беспорядки, в столкновениях с коллегами пострадали 32 сотрудника столичного Управления общественной безопасности, из них семерых пришлось госпитализировать.

Акция протеста не помешала властям Мексики встретить Моралеса. Политик, подавший в отставку с поста президента Боливии 10 ноября, получил в латиноамериканской стране политическое убежище. Территорию аэропорта Мехико Моралес покинул на вертолете. Власти не раскрывают информацию о его местонахождении по соображениям безопасности.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияЛопес Обрадор, Андрес МануэльПолитический кризис в Боливии
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