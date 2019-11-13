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Имя нового премьер-министра Ливана назовут после консультаций с парламентом

Президент страны Мишель Аун выразил надежду, что нового главу правительства назначат в ближайшее время

БЕЙРУТ, 13 ноября. /ТАСС/. Политик, который займет пост нового премьер-министра Ливана, будет назван после консультаций с парламентскими блоками. Об этом заявил в среду президент республики Мишель Аун. Как сообщила пресс-служба главы государства, Аун провел переговоры во дворце Баабда со спецпосланником президента Франции Кристофом Фарно, прибывшим в Бейрут с посреднической миссией.

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"Я надеюсь, что премьер-министр республики будет назначен в ближайшее время и будет сформирован кабинет из представителей политических партий и технократов, который получит вотум доверия в палате депутатов и осуществит программу намеченных преобразований в ответ на требования граждан", - подчеркнул Аун.

По словам президента, экономическая ситуация в Ливане ухудшается из-за продолжающихся демонстраций и забастовок. Кроме того, отметил он, тяжелым бременем для Ливана остается присутствие на его территории полтора миллиона сирийских беженцев.

"Ливанцы возлагают большие надежды на разработку шельфовых месторождений углеводородов у своего побережья, что изменит ситуацию в экономике", - сказал Аун. Он напомнил, что в декабре участники консорциума в составе французской компании Total, итальянской Eni и российской "Новатэк" планируют приступить к разведочному бурению.

По информации пресс-службы, спецпосланник Фарно передал Ауну приветствия президента Франции Эмманюэля Макрона и министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана. Дипломат, возглавляющий Департамент Ближнего Востока и Африки во французском МИД, выразил готовность Парижа содействовать выходу Ливана из кризисной ситуации.

Визит французского эмиссара в Бейрут был встречен недружелюбно участниками протестного движения, учитывая настороженную реакцию Парижа на отставку 29 октября со своего поста премьер-министра Саада Харири. Возле посольства Франции во вторник прошла массовая демонстрация, участники которой осудили "французское вмешательство во внутренние дела Ливана".

Теги
ЛиванФранцияАун, МишельМакрон, ЭмманюэльЛе Дриан, Жан-Ив
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