"Произошла революция!" Как общество Ливана отреагировало на отставку премьера

БЕЙРУТ, 29 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Толпы демонстрантов пришли во вторник вечером в центр столицы Ливана, чтобы отпраздновать свою первую победу: после 13 дней массовых протестов, охвативших всю страну, они добились отставки премьер-министра Саада Харири. "Революция!" - скандировали люди разных возрастов, собравшиеся на митинг на площади Риада Сольха. Участники протестного движения заявили, что не собираются останавливаться на достигнутом и хотят призвать к ответу весь политический класс, который находится у власти. "Всех значит всех!", - гулко прозвучал лозунг протестующих.

"Отставка Харири не освобождает правящие круги от ответственности за то, в каком положении оказался Ливан и его экономика, - сказала корреспонденту ТАСС студентка по имени Халима. - Мы не покинем площадей, пока не добьемся смены режима". По ее словам, демонстранты считают необходимым создание "кабинета спасения" из технократов, которые возьмут на себя управление страной. "Разве в Ливане мало честных и умных людей?" - спросила она.

По мнению художника Шерифа Мадждалани, народное движение в Ливане сейчас демонстрирует небывалое социальное и национальное единение. "Нация находится на подъеме, в воскресенье тысячи людей из разных конфессий включились в живую цепь, которая протянулась на 170 км и связала улицы и набережные Тира, Сайды, Бейрута и Триполи", - отметил он.

Запоздалый шаг

Представители политических партий и парламентских фракций по-разному расценили решение Харири уйти в отставку. Так, Таляль Шаттави, помощник депутата Фейсала Караме из города Триполи на севере Ливана, полагает, что Харири "следовало уйти со своего поста сразу, как только люди вышли на улицу". "Теперь у него мало шансов вернуться в кресло премьер-министра, это место должен занять политик, пользующийся доверием населения", - подчеркнул Шаттави.

Напротив, депутат Рула аль-Баташ от блока "Аль-Мустакбаль", который возглавляет премьер, считает, что Харири занял с самого начала мудрую позицию. "Он [Харири] покинул свой пост, когда убедился, что не сможет с таким составом министров вывести страну из тупика", - заявила она. По мнению аль-Баташ, премьер-министр своей отставкой хотел дать позитивный импульс и разрядить ситуацию, ответив на требование ливанской улицы. "Никто, кроме Харири, не способен руководить правительством в момент, когда страна оказалась на грани экономического коллапса", - считает депутат. Ее слова подтверждают шествия активистов "Аль-Мустакбаль" в поддержку Харири, которые начались сейчас в столице и других городах.

Между тем аналитик Джони Мунир считает, что отставка премьер-министра может серьезно обострить внутриполитическую обстановку в Ливане. "Это решение принято им [Харири] под давлением региональных сил, которые толкают Ливан к конфронтации и хаосу, - указал он. - Думаю, что европейские державы к этому непричастны, они, напротив, стремятся к тому, чтобы удержать ситуацию под контролем".

Молчание президента

Источники во дворце Баабда сообщили телеканалу Al Mayadeen, что премьер-министр не согласовывал заранее вопрос о своей отставки с президентом Ливана Мишелем Ауном. Поэтому канцелярия главы государства до сих пор не передала его реакции на этот шаг. Сам Харири, вручив письменное прошение об отставке президенту, покинул дворец, не сделав никаких заявлений. По информации Al Mayadeen, Аун проведет в среду консультации с депутатскими фракциями прежде, чем поручит Харири и его кабинету исполнять обязанности до формирования нового правительства.

Спикер парламент Набих Берри, в свою очередь, призвал ливанцев "сохранять спокойствие после отставки премьер-министра и настроиться на диалог".