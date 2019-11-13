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Военная операция Турции на севере Сирии

Трамп: Турция заверила США, что продолжит придерживаться режима прекращения огня в Сирии

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заверил в среду американского лидера Дональда Трампа, что Анкара продолжит придерживаться режима прекращения огня в Сирии. Об этом сообщил глава вашингтонской администрации на совместной со своим турецким коллегой пресс-конференции в Белом доме.

"Мы заверили друг друга, что Турция будет продолжать поддерживать то, что она согласилась поддерживать [в Сирии]. Я большой поклонник президента [Эрдогана] и говорю вам об этом. Я знаю, что режим прекращения огня, несмотря на свою сложность, достигает прогресса и движется вперед весьма быстрыми темпами", - отметил Трамп.

Он подчеркнул, что "режим прекращения огня на данный момент сохраняется" на территории Сирии.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой. 22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности.

Теги
СШАСирияТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, ДональдВоенная операция Турции на севере Сирии
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