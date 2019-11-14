Эво Моралес стал почетным гостем Мехико

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Президент Боливии подал в отставку. Что происходит в стране?

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МЕХИКО, 14 ноября. /ТАСС/. Экс-президент Боливии Эво Моралес, получивший политическое убежище в Мексике, в среду был признан почетным гостем Мехико. Такое решение приняло правительство мегаполиса во главе с Клаудией Шейнбаум.

"Нас всех судит история, - написала глава администрации города в Twitter. - Эво Моралес - почетный гость".

Боливийский политик прибыл в Мехико во вторник на борту самолета мексиканских военно-воздушных сил. Он поблагодарил власти Мексики за "спасение его жизни" и пожелал успехов мексиканскому президенту Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору.