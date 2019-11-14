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В НАТО считают, что новые разногласия в альянсе ничем не отличаются от прежних

При этом председатель Военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что организация очень чутко относится к угрозам и рискам, с которыми сталкивается

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Нынешние острые противоречия внутри Организации Североатлантического договора (НАТО) ничем не отличаются от предыдущих разногласий подобного рода. С таким утверждением выступил в среду на встрече с небольшой группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, председатель Военного комитета НАТО главный маршал авиации Великобритании Стюарт Пич.

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У него в свете нашумевших высказываний президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что НАТО находится в состоянии "смерти мозга", а также регулярной критики в адрес ряда европейских союзников со стороны главы администрации США Дональда Трампа поинтересовались, остается ли прочным "политический фундамент" Североатлантического альянса.

"Да", - ответил военачальник НАТО. С его точки зрения, новые споры внутри НАТО не представляют собой ничего принципиально нового. "Конечно, в истории альянса на протяжении семи десятилетий бывали разногласия. И сегодняшняя ситуация ничем от этого не отличается", - считает Пич.

"Мы запускаем ряд [новых] инициатив. Мы продолжаем адаптироваться [к меняющейся международной обстановке]. Мы продолжаем модернизироваться. Мы продолжаем работать сообща со всеми союзниками [по НАТО], <...> чтобы обеспечивать единый потенциал, сделать оборонительный альянс сильнее, сохранить технологическое преимущество, <...> заниматься инновациями, <...> делать правильный выбор для будущих финансовых вложений", - заявил руководитель Военного комитета блока.

"<...> Да, имеются разногласия по [различным] вопросам. Однако нет, неверно говорить, что мы [в НАТО] терпим провал. Мы стараемся продемонстрировать, что модернизируемся, адаптируемся, очень чутко относимся к угрозам и рискам, с которыми сталкиваемся, а также продолжаем искать пути устранения этих угроз и рисков", - добавил Пич.

Кроме того, комментируя положение в Ираке, он заверил, что НАТО не рассматривает вариант развертывания в этой арабской стране боевой миссии. "Нет предположения о том, чтобы НАТО вступала в боевые действия "на земле" в Ираке", - сообщил главный маршал.

В июле 2018 года главы государств и правительств 29 стран - членов НАТО утвердили создание небоевой миссии альянса в Ираке. Задачей инструкторов альянса будет создание в этой стране эффективной системы национальной безопасности и подготовка соответствующих кадров. Планировалось, что в рамках миссии в Ирак направят 550 инструкторов.

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Великобритания
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